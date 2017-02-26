USADA: тренер Мо Фара нарушал антидопинговые правила

Альберто Салазар, тренер четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на 5000 и 10000 метров британца Мо Фара, использовал запрещённые препараты при подготовке своих подопечных, сообщает Sunday Times со ссылкой на полученный изданием доклад Американского антидопингового агентства (USADA).
Согласно докладу агентства, Салазар использовал использовал в подготовке спортсменов запрещенные допинговые настои на основе химического Л-карнитина для повышения уровня тестостерона и результатов бегунов, включая самого Фара.
Ранее американская бегунья Кара Гоучер в документальном фильме BBC заявила, что Салазар неоднократно нарушал антидопинговые правила, подталкивая спортсменов к употреблению запрещенных препаратов.