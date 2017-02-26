Конте: считаю Матича, Канте и Фабрегаса игроками топ-уровня

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Суонси Сити» (3:1) в матче 26-го тура АПЛ похвалил полузащитника Сеска Фабрегаса, который забил в своей 300-й игре в чемпионате Англии. Итальянец не забыл и о двух партнёрах испанца в центре поля — Неманье Матиче и Н'Голо Канте.
«Сеск провёл очень хороший матч, и мне важно иметь такие варианты в команде, чтобы, анализируя матч, я мог понимать, что у меня есть игрок такого класса. Лично я считаю Неманью Матича, Канте и Фабрегаса игроками топ-уровня. Я рад, что у меня есть такие игроки, для тренера это потрясающе», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».