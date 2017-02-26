Фабрегас: я много работал, чтобы провести 300 матчей в АПЛ, очень смущён и горд

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал матч против «Суонси Сити» (3:1) в 26-м туре АПЛ. Игра стала 300-й для испанца в чемпионате Англии, он открыл счёт в первом тайме.
«Если честно, я очень смущён и очень горд. Я очень много работал, чтобы провести 300 матчей, и всё, что я могу сказать, это спасибо всем, кто помог мне достичь этой вехи в «Арсенале» и в «Челси»: Арсену Венгеру, Моуринью, Хиддинку и Антонио Конте.
Я мог бы сделать хет-трик, у меня было несколько моментов, но самое главное — это то, что команда победила. Мне кажется, это был сложный матч, и мы знали, что так и будет. «Суонси» изменился после прихода нового тренера, они играют компактно, поэтому было сложно», — цитирует Фабрегаса официальный сайт «Челси».