Фанаты «Фиорентины» провели акцию протеста на базе клуба

Более 300 фанатов «Фиорентины» сегодня утром провели акцию протеста на базе команды и выкрикивали оскорбления в адрес игроков, главного тренера Паулу Соузы и владельцев клуба, сообщает Football Italia.
Болельщики недовольны результатами «фиалок» в этом сезоне: в минувший четверг итальянская команда вылетела из Лиги Европы, проиграв «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (2:4), несмотря на то, что к концу первого тайма вела по сумме двух матчей со счётом 3:0. Кроме того, ранее «Фиорентина» вылетела из Кубка Италии и занимает лишь восьмое место в Серии А.
Фанаты сумели в течение 10 минут пообщаться с руководителями клуба Панталео Корвино и Джанкарло Антоньони, которые вышли к ним. Болельщики выразили своё недовольство, что клуб выделил недостаточно денег на усиление и в летнее, и в январское трансферное окно.