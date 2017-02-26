Давид Луис: «Челси» нельзя витать в облаках

Защитник «Челси» Давид Луис после победы над «Суонси Сити» (3:1) в 26-м туре чемпионата Англии отметил, что лондонская команда не должна расслабляться.
«Все знают, насколько сложно играть в Премьер-лиге, поэтому „Челси“ должен идти от матча к матчу. Нам нельзя витать в облаках. Необходимо усердно работать, это единственный верный путь», — цитирует Луиса Evening Standard.
Лидирующий в АПЛ «Челси» после победы над «Суонси» набрал 63 очка и оторвался на 11 очков от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» (52), который сыграл на матч меньше.