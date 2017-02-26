Михайлович: Раньери должны поставить памятник, в футболе нет благодарности

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестер Сити» спустя девять месяцев после того, как «лисы» выиграли английскую Премьер-лигу.
«К сожалению, даже в Англии есть плохие итальянские привычки. В футболе нет благодарности. Я считаю Клаудио другом и отличным тренером. Они должны поставить памятник в его честь», — заявил Михайлович, который также прокомментировал слухи о том, что некоторые игроки «Лестера» были причастны к отставке Раньери.
«Это просто невероятно. Они должны играть без тренера вообще. Посмотрим, как им это понравится...» — цитирует Михайловича Football Italia.