Кассано рассматривает предложение клуба из Серии B

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано может продолжить карьеру в клубе «Виртус Энтелла», выступающем в Серии B.
34-летний Кассано после расторжения контракта с «Сампдорией» по взаимному согласию сторон в конце января является свободным агентом.
По информации Sky Sport, бывший нападающий «Ромы», «Реала», «Интера» и «Милана» раздумывает над предложением президента «Виртус Энтеллы» Антонио Гоццо. Форварду предложен контракт сроком на два с половиной года. Решение Кассано примет в ближайшее время.
Ранее нападающий заявлял, что у него было очень выгодное предложение из Китая, но для него футбол — это Европа.