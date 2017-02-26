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«Атлетико» – «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:15

26 февраля 2017, воскресенье. 16:10. Футбол
В воскресенье, 26 февраля, в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» состоится матч 24-го тура Примеры между «Атлетико» и «Барселоной». Встреча начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона».

Встречу 26.02.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Матеу Лаосом.

Ранее команды встречались друг с другом 174 раза. 55 матчей завершились победой «Атлетико», 42 раза команды сыграли вничью, и 77 раз сильнее оказались футболисты «Барселоны». Матч первого круга между этими командами в сентябре завершился вничью со счётом 1:1.

В таблице испанского первенства «Атлетико» (45 очков) занимает четвёртое место, а «Барселона» (51 очко) — третье.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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