«МЮ» – «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

В воскресенье, 26 февраля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон».
Ранее команды встречались друг с другом 119 раз. 62 матча завершились победой «Манчестер Юнайтед», 30 раз команды сыграли вничью, и 27 раз сильнее оказались футболисты «Саутгемптона». Последняя встреча между ними состоялась в августе 2016 года и завершилась домашней победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.