«Вильярреал» – «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В воскресенье, 26 февраля, в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» состоится матч 24-го тура Примеры между «Вильярреалом» и «Реалом». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Реал».
Встречу 26.02.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Хесусом Хилем Мансано.
Ранее команды встречались друг с другом 29 раз. Три матча завершились победой «Вильярреала», 10 раз команды сыграли вничью, и в 20 матчах побеждал «Реал». Последняя встреча между этими командами состоялась в сентябре 2016 года и завершилась вничью со счётом 1:1.
В таблице испанского первенства «Реал» (52 очка) располагается на первой строчке, а «Вильярреал» (39 очков) занимает шестую строчку.