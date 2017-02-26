«Интер» – «Рома»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В воскресенье, 26 февраля, в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» состоится матч 26-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Ромой». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Рома».
Ранее команды встречались друг с другом 176 раз. 76 матчей завершились победой «Интера», 49 раз команды сыграли вничью, и 51 раз сильнее оказались футболисты «Ромы». Последняя встреча между ними состоялась 2 октября 2016 года и завершилась домашней победой «Ромы» со счётом 2:1.
В таблице итальянского первенства «Интер» (48 очков) занимает пятое место, а «Рома» (56 очков) располагается на второй строчке.