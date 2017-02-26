«Тоттенхэм» — «Сток Сити»: Кейн забил 100-й гол в карьере

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити» забил юбилейный гол в своей карьере.
23-летний английский форвард отличился на 14-й минуте, записав на свой счёт 100-й гол в клубной карьере. Таким образом, он забил свой 84-й мяч за лондонскую команду. Кроме того, на счету Кейна 9 мячей за «Миллуолл», пять – за «Лейтон Ориент» и два – за «Лестер Сити». Гарри является воспитанником академии «Тоттенхэма», за который он дебютировал в 2010 году.
На 32-й и 37-й минутах встречи со «Сток Сити», которая проходит в эти минуты, Кейн забил ещё два гола, оформив хет-трик. После первого тайма матча счёт на табло — 4:0.