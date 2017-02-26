Миньоле: думаю, без Суареса остановить «Ливерпуль» стало куда сложнее

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле выразил мнение, что мерсисайдцы стали менее предсказуемой командой после ухода форварда Луиса Суареса в «Барселону».
«У нас есть 25 игроков, но на поле могут выходить только 11 человек, поэтому кто-то неизбежно будет расстроен. Мы боремся за одну цель, и я думаю, что в этом наша главная сила: мы — одно целое. Когда я только приехал сюда, команда была более зависима от отдельных игроков — все голы забивали Луис Суарес и Старридж, незаменим был Стивен Джеррард. Теперь опасность исходит от каждого из нас.
Мы держимся вместе и бьёмся друг за друга в защите, а не ждём, что кто-то из линии атаки забьёт гол в ворота соперника. Прежде достаточно было остановить Суареса, чтобы рассчитывать на очки в матче с „Ливерпулем“, а теперь нейтрализовывать приходится всю команду. Думаю, это куда сложнее», — цитирует Миньоле Goal.