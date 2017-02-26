«Марсель» – «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

В воскресенье, 26 февраля, в Марселе на стадионе «Велодром» состоится матч 27-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ». Встреча начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «ПСЖ».
Ранее команды встречались друг с другом 76 раз. 31 матч завершился победой «Марселя», 19 раз команды сыграли вничью, и в 26 матчах победу праздновали игроки «ПСЖ». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась вничью со счётом 0:0.
В таблице французского первенства «Марсель» (39 очков) располагается на седьмой строчке, а «ПСЖ» (56 очков) занимает третью строчку.