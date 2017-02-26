«Спартак» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Сарпсборгом»

«Спартак» в Марбелье проведёт первый контрольный матч на третьем сборе. Соперником красно-белых станет норвежский клуб «Сарпсборг». Тренерский штаб «Спартака» определился со стартовым составом на игру.
«Спартак»: Ребров, Таски, Кутепов, Макеев, Ещенко, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, Луис Адриано.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Кутин, Хомуха, Джикия, Маурисио, Леонтьев, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Спартак» — «Сарпсборг 08». Начало встречи — в 19:30 мск.