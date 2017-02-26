Коутиньо: «Ливерпулю» ни в коем случае нельзя недооценивать «Лестер»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 26-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (27 февраля).
«Нам ни в коем случае нельзя недооценивать „Лестер“, хоть они сейчас и находятся в зоне вылета. Мы должны выйти на поле с максимальной концентрацией и постараться показать такой же футбол, как и в матче с „Тоттенхэмом“. Мы должны быть сфокусированы с первой минуты. В игре с „Халлом“ этого не было, и я не могу сказать, почему так произошло. Надо ориентироваться на игру с „Тоттенхэм“, в которой у нас многое получалось», — цитирует Коутиньо Sky Sports.