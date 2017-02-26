Почеттино: разгром «Стока» — хороший ответ «Тоттенхэма» на вылет из Лиги Европы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от разгрома «Сток Сити» в матче 26-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и завершилась со счётом 4:0. Хет-трик оформил Гарри Кейн.
«Кейн играет на очень хорошем уровне, он один из лучших нападающих в мире. Он заслужил этот хет-трик. Команда показала фантастический футбол, это хороший ответ на вылет из Лиги Европы.
10 очков отставания от „Челси“ — это много, но мы продолжаем идти дальше и верить. Будем стараться оказать давление на лидера», — цитирует Почеттино BBC.