Киоун: «Тоттенхэм» отстаёт от «Арсенала» на 10 лет

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун выразил мнение, что «Тоттенхэм Хотспур» заметно отстаёт от «канониров» и ситуация не изменится, пока клуб не достроит свой новый стадион.
«Тоттенхэм» отстаёт от «Арсенала» на 10 лет. Эффект выступлений на «Уэмбли» им не поможет. Не думаю, что болельщикам «Тоттенхэма» стоит пребывать в восторге. Их команда меньше «Арсенала» в связи с ограниченными финансовыми возможностями. «Тоттенхэм» строит новый стадион. Через такое же проходил «Арсенал», заметно ограничивая себя. А сейчас у «канониров» уже есть новая арена», — цитирует Киоуна BBC Sport.