Адвокат «Локомотива»: похоже, трансфер Миранчука сорвался из-за ухода Фахриева

Адвокат Василий Грищак, представляющий интересы «Локомотива», сообщил, что трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Рубин» с большой долей вероятности сорвался из-за ухода Ильгиза Фахриева с поста генерального директора «Рубина».
«Судя по всему, трансфер сорвался из-за отставки генерального директора «Рубина». Крайне странно утверждать, что уход Фахриева с должности просто совпал по времени, а «Рубин» был готов на 5 миллионов евро, но отказывался заплатить 10% от последующей продажи или 250 тысяч евро в случае выхода «Рубина» в Лигу чемпионов в следующем сезоне РФПЛ. Удивительно слышать, что сделка могла сорваться из-за таких незначительных опций. «Рубин» даже не возражал против этого дополнительного условия от «Локо».
В результате именно новое руководство «Рубина» посчитало сделку нецелесообразной. При этом у «Локо» ещё не было никаких доказательств, что «Рубин» действительно был готов заплатить оговоренные 5 миллионов. Это вполне мог быть способ оказания давления на «Локомотив». Здесь стоит отметить утверждение Шпинева, что у футболиста всё было согласовано с «Рубином». Важно понимать, что до истечения контракта Миранчука остаётся более полугода, поэтому ни казанцы, ни сторона игрока не имели права вести переговоры. Шпинев же не стесняется говорить об этом вслух», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.