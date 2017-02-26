Луис Энрике провёл 100-й матч у руля «Барселоны» в чемпионате Испании

«Барселона» выиграла у мадридского «Атлетико» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Этот матч стал для Луиса Энрике 100-м в качестве главного тренера «Барселоны» в чемпионате Испании. В этих встречах каталонский клуб одержал 75 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений при разнице мячей 287-70.
Действующий контракт 46-летнего специалиста с «Барселоной» рассчитан до окончания нынешнего сезона.