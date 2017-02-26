Рафинья: забить «Атлетико» в Мадриде — огромная радость

Полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Рафинья открыл счет.
«Матч получился очень тяжелым, в том числе и из-за поля. Забить здесь — это огромная радость. Мы здорово начали матч и заполучили три очка, как и хотели. „Атлетико“ — очень крепкая команда, нужно было сохранять концентрацию и держаться до конца. Теперь надо сохранить положительные эмоции от победы и постараться развить успех», — цитирует Рафинью Мundo deportivo.