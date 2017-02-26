«Оренбург»: стадион «Газовик» готов к матчу с тульским «Арсеналом»

Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин рассказал о готовности домашнего стадиона «Газовик» перед матчем 18-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала», который состоится 4 марта.
«Поле «Газовика» уже убрано от снега, на нём включён подогрев. Сейчас ведутся работы по уборке снега вокруг поля и на трибунах. Стадион уже «чистит пёрышки», так сказать. Мы полностью готовы к возобновлению чемпионата. Никаких проблем не будет.
Продажа билетов уже началась, причём очень активно, раскуплено порядка 30% стадиона. Мы ведём активную социальную работу с детскими домами. Специально заказываем автобусы для детей и предоставляем бесплатные места. Возможно, устроим полевую кухню для болельщиков, но это уже будем решать за пару дней до матча», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.