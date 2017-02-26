Ибрагимович: победа в Кубке лиги? Это то, для чего я перешёл в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2). Форвард оформил дубль в этой встрече, забив победный гол в концовке.
«Эта победа – усилие всей команды. Это то, для чего я перешёл в «МЮ», — побеждать. И я это делаю. Чем больше побеждаю, тем больше удовлетворён. Когда ты стареешь, это ценится сильнее. Где бы я ни играл, всегда побеждал. Думаю, для меня это 32-й трофей в карьере. Это то, что я предсказывал. Наслаждаюсь игрой в Англии», — цитирует Ибрагимовича BBC Sport.