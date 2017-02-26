Моуринью повторил рекорд Клафа и Фергюсона

В финальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:2.
Для наставника «МЮ» Жозе Моуринью это четвёртая победа в Кубке лиги. Лишь два человека выигрывали этот турнир четыре раза до португальца — легендарные Брайан Клаф и сэр Алекс Фергюсон.
Моуринью выиграл 24-й трофей в тренерской карьере, что ровно в два раза меньше, чем у самого титулованного тренера в истории футбола — сэра Алекса Фергюсона, на счету которого 48 трофеев.
Моуринью идёт пятым по количеству титулов, уступая также Джоку Стейну, Валерию Лобановскому и Мирче Луческу.