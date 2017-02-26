Ибрагимович – Погба: «МЮ» купил меня? Они купили тебя, а я перешёл бесплатно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2). После встречи французский футболист дал интервью вместе с форвардом Златаном Ибрагимовичем, который оформил в этом матче дубль, забив победный гол в концовке.
«Это важная победа для команды. Я очень рад. Вот для чего мы купили Ибрагимовича! Он делает разницу на поле в решающих играх», — сказал Погба после финального свистка.
«Купили меня? Я перешёл бесплатно, а купили они тебя», — отшутился в ответ Ибрагимович.