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Ибрагимович – Погба: «МЮ» купил меня? Они купили тебя, а я перешёл бесплатно

26 февраля 2017, воскресенье. 21:51. Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2). После встречи французский футболист дал интервью вместе с форвардом Златаном Ибрагимовичем, который оформил в этом матче дубль, забив победный гол в концовке.

«Это важная победа для команды. Я очень рад. Вот для чего мы купили Ибрагимовича! Он делает разницу на поле в решающих играх», — сказал Погба после финального свистка.

«Купили меня? Я перешёл бесплатно, а купили они тебя», — отшутился в ответ Ибрагимович.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Саутгемптон Златан Ибрагимович Поль Погба
Новости. Футбол
26 февраля 2017, воскресенье
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