Кэррик: это Ибрагимович выиграл для «МЮ» Кубок лиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился эмоциями после победы над «Саутгемптоном» (3:2) в финальном матче Кубка английской лиги.
«Мы не показали свой лучший футбол, но концовка матча получилась просто шикарной. Победа — это всё, что имеет значение в финале. Надеюсь, этот трофей поможет команде в дальнейшем.
Люди продолжают задавать вопросы о Златане Ибрагимовиче и считать количество сыгранных им матчей, но сегодня он оформил дубль и забил самый важный мяч за всё время игры в „МЮ“. Это Ибрагимович выиграл для „МЮ“ Кубок лиги», — сказал Кэррик в эфире Sky Sports.