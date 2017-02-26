Пюэль: «Саутгемптон» провёл фантастический матч с «МЮ», но остался без награды

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги (2:3).
«Поздравляю «Манчестер Юнайтед». Они сыграли строго, а мы доказали, что можем играть хорошо и создавать много моментов для взятия ворот. Возможно, мы заслуживали сегодня большего, но это футбол. Габбьядини забил сегодня трижды, учитывая незасчитанный гол. Конечно, мы разочарованы. Мы провели фантастический матч, за который не были вознаграждены. Надеюсь, мы продолжим выступать на таком уровне», — приводит слова Пюэля BBC Sport.