«Вольфсбург» объявил об увольнении Исмаэля с поста главного тренера

Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль был уволен со своего поста, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Такое решение было принято после домашнего поражения команды в матче 22-го тура чемпионата Германии от «Вердера» (1:2). Ожидается, что новый наставник «Вольфсбурга» будет представлен общественности уже в понедельник.
Исмаэль возглавил «Вольфсбург» по ходу нынешнего сезона, сменив Дитера Хеккинга. Последний покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов. В настоящее время команда с 22 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.