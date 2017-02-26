Азар: мне всё равно, забиваю я, не забиваю или отдаю голевую передачу

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Суонси Сити» в матче 26-го тура АПЛ. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:1.
«В первом тайме мы забили, и если не забиваешь второй, то становится трудно. Противник начинает верить, что может забить, и они это и сделали перед перерывом, но во втором тайме мы создали много моментов и забили ещё два мяча. В конце концов мы победили 3:1, а могли бы победить 5:1. Тренер сказал перед матчем, что нам надо быть терпеливыми. Иногда команды приезжают на «Бридж» и надёжно обороняются. Нам приходится искать решение, и мы его нашли.
Мне всё равно, забиваю я, не забиваю или делаю голевую передачу. Даже если я не забиваю или не делаю голевую передачу, но провожу хороший матч и мы побеждаем, я буду ужасно рад и буду праздновать на поле», — цитирует Азара сайт «Челси».