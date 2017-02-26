Главный тренер «Нанта» отверг предложение «Лестер Сити»

Главный тренер «Нанта» Сержиу Консейсау отверг предложение «Лестер Сити», информирует интернет-портал Goal.
42-летний специалист возглавил «Нант» 8 декабря, под его руководством клуб выиграл 8 матчей из 14 и поднялся с 19-го на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. Боссы «Лестера» рассчитывали, что португалец сумеет исправить положение клуба, но тот предпочёл остаться в «Нанте».
На сегодня «Лестер» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 18-ю строчку, набрав 21 очко в 25 матчах. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «лисы» на выезде со счётом 1:2 проиграли «Севилье».