Габриэл Жезус: когда я вернусь? Дай бог, через два месяца

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, который получил травму в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:0), сообщил, что надеется вернуться на поле через два месяца. 19-летний бразильский футболист получил перелом плюсневой кости.
«Когда я вернусь? Дай бог, через два месяца», — написал Жезус, общаясь с подписчиками на своей странице в одной из социальных сетей.
В четырёх матчах текущего сезона английской Премьер-лиги Жезус забил три гола и отдал одну результативную передачу.