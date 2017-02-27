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«Реал» забил в 44-м матче подряд, повторив рекорд «Барселоны»

27 февраля 2017, понедельник. 00:09. Футбол
Мадридский «Реал» забил гол в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». На 64–й минуте при счёте 0:2 отличился валлийский нападающий Гарет Бэйл.

Таким образом, «Реал» забил в своей 44-й игре подряд во всех турнирах, повторив рекорд «Барселоны». Каталонцы в сезоне-1942/43, а также в сезоне-1943/44 забивали в таком же количестве матчей подряд.

В последний раз «Реал» не поражал ворота соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года. Та встреча в Манчестере завершилась нулевой ничьей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Реал».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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