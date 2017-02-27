Олбрайтон: я не комментирую слухи, но для статьи The Times сделаю исключение

Вингер «Лестер Сити» Марк Олбрайтон опроверг информацию о том, что игроки обсуждали с руководством клуба отставку главного тренера Клаудио Раньери, перед тем как это решение было принято.
«Я очень редко комментирую слухи, однако я слишком зол и расстроен из-за статьи The Times и других спекуляций, согласно которым я якобы принимал участие в обсуждениях или заседаниях по судьбе Раньери. Это полная чепуха. У меня были хорошие отношения с тренером, я сильно уважал его за то, что он сделал для клуба. Я говорил с Клаудио после того, как он ушёл, и поблагодарил его за всё, что он сделал для меня.
В худшее время моей жизни он помог достичь того, чего я не мог представить даже в мечтах. В первый день нашего знакомства он сказал, что верит в меня. И вплоть до последней игры он говорил мне то же самое. Я никогда не смогу по-настоящему отблагодарить его за всё то, чего он помог мне достичь. Он знает, что я всегда делал всё возможное для него», — цитирует Олбрайтона Sky Sports.