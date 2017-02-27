Моуринью: если что, фанаты «МЮ» придут к дому Ибрагимовича и проведут там ночь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2) призвал форварда Златана Ибрагимовича, который оформил дубль, остаться в команде на будущий сезон.
«Я никогда не призывал игроков продлить контракт и остаться в команде, никогда не пытался уговаривать их. Я никогда не просил кого-то играть за меня. Однажды Златан решил перейти в „Барселону“. Мне было очень грустно, но я ничего не сделал, чтобы попытаться остановить его. Так что я правда никогда не пытался влиять на игроков.
Но если это будет необходимо, болельщики „МЮ“ наверняка придут к дверям его дома и останутся там на всю ночь. В случае необходимости, думаю, они сделают это ради клуба. Мы все хотим, чтобы он остался с нами ещё на один сезон», — цитирует Моуринью Mirror.