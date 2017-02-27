«Реал», проигрывая 0:2 к 64-й минуте, победил «Вильярреал» и обогнал «Барселону»

«Реал» победил «Вильярреал» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев. Российский футболист Денис Черышев появился на поле на 57-й минуте.
В дебюте второго тайма Самуэль Кастильехо с левого фланга навесил в штрафную на дальнюю штангу, последовала скидка назад под удар Мануэлю Тригеросу, который с правой с близкого расстояния направил мяч в створ мимо голкипера. На 56-й минуте в быстрой контратаке Бруно Сориано отдал на Седрика Бакамбу, тот вышел один на один и точно пробил с левой низом в ближний угол.
На 64-й минуте с правого фланга прекрасная подача удалась Даниэлю Карвахалю, и Гарет Бэйл с близкого расстояния головой направил мяч в девятку. 10 минут спустя судья назначил пенальти за то, что мяч попал Сориано в руку, которая не была прижата к телу. Криштиану Роналду с правой пробил в левый угол низом, голкипер угадал, но спасти свою команду не сумел.
На 83-й минуте Марсело навесил с левого фланга и Альваро Мората плотно пробил головой с близкого расстояния. Вратарь не сумел толком сложиться и отбить мяч, который прокатился под ним и заскочил в ворота.
«Реал», набравший 55 очков, опередил «Барселону» (54) и возглавил таблицу, имея в запасе один матч. «Вильярреал» (39) идёт шестым.