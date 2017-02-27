Марсело: «Реал» знал, что после двух пропущенных голов сдаваться нельзя

Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче 24-го тура Примеры. В ходе встречи мадридцы уступали со счётом 0:2, но сумели добиться успеха.
«Мы знали, что не должны сдаваться. Нам удалось создать давление на ворота соперника, и благодаря всем, кто так отчаянно шёл вперёд, мы добились победы. „Реал“ выиграл у отличной команды, с которой простых игр и не бывает.
Сейчас команда находится под давлением, ничего ведь не меняется, когда конкуренты выигрывают свои матчи. По сегодняшней игре должен отметить Иско и Морату, отлично вышедших на замену», — сказал бразилец в эфире Movistar+.