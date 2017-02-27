Видео: «Вильярреал» — «Реал» — 2:3

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча 24-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал», состоявшегося 26 февраля в Вильярреале и завершившегося победой мадридского клуба со счётом 3:2.
В первом тайме командам не удалось поразить ворота друг друга. В начале второй половины игры «Вильярреал» сумел отличиться дважды: забили Мануэль Тригерос и Седрик Бакамбу. На 64-й минуте Гарет Бэйл отквитал один мяч, через 10 минут Криштиану Роналду реализовал пенальти и сделал счёт равным, а на 83-й минуте Альваро Мората вывел «Реал» вперёд — 3:2.
Видео доступно на официальном канале Ла Лиги.