Пике: «Реал» набрал на 8 очков больше, благодаря судейским ошибкам

Пике вспомнил матч «Барселоны» с «Малагой» (0:0), в котором судья не засчитал чистый гол Херарда. В поединке «Малаги» с «Реалом» (1:2), арбитры, напротив, засчитали сомнительный мяч Серхио Рамоса.
В аналогичной ситуации претензии у защитника возникли по играм команд с «Вильярреалом». «Барселона» потеряла в игре с подводниками очки (1:1), не получив права пробить справедливый пенальти, а «Реал» победил (3:2), забив второй свой мяч с пенальти, который даже по мнению столичных газет не должен был назначаться.
«Против одних и тех же команд. 8 очков. Это заголовки мадридских газет, если не верите», — написал Пике в своём «твиттере», сопроводив текст ссылками на газеты AS и Marca, подтверждающие его утверждение о необъективном судействе.