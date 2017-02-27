«Атлетико» провёл 300-й матч во главе с Симеоне

Матч 24-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (1:2) стал для главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне 300-м в качестве наставника мадридского клуба, сообщает AS.
Свой первый матч у руля «матрасников» он провёл в январе 2012 года. С тех пор при Симеоне «Атлетико» одержал 187 побед, потерпел 52 поражения и 61 раз сыграл вничью, разница забитых и пропущенных голов – 521:221. Симеоне выиграл 62% матчей – это лучший показатель среди тренеров, работавших в «Атлетико» на протяжении продолжительного периода времени.
При Симеоне «матрасники» выиграли 5 трофеев – чемпионат Испании (2014), Кубок Испании (2013), Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2012) и Суперкубок УЕФА (2012). Также «Атлетико» с Симеоне дважды выходил в финал Лиги чемпионов — в 2014 и 2016 годах, однако в обоих случаях уступал в рещающем матче мадридскому «Реалу».
Рекордсменом по количеству матчей во главе «Атлетико» является Луис Арагонес (612 игр).