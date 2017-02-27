Реббе: Исмаэль уволен из «Вольфсбурга» не из-за поражения от «Вердера»

Спортивный директор «Вольфсбурга» Олаф Реббе прокомментировал отставку Валерьена Исмаэля с поста главного тренера команды. Исмаэль был уволен после поражения команды со счётом 1:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером».
«Исмаэль уволен из «Вольфсбурга» не из-за поражения от «Вердера». Мы приняли это решение, основываясь на игре команды и её результатах в последние месяцы и недели», — приводит слова Реббе Bild.
Исмаэль возглавил «Вольфсбург» по ходу нынешнего сезона, сменив Дитера Хеккинга. Последний покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов. В настоящее время команда с 22 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.