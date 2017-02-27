Пиоли: судейство — это работа журналистов, я анализирую игру

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Ромы» (1:3) в матче 26-го тура чемпионата Италии.
«Матч вышел тяжёлым, но равным. „Рома“ лучше реализовывала свои моменты. У нас тоже были шансы, но мы отличились лишь раз. Наингголан забил два великолепных мяча. Нельзя было позволять ему бить с 20 метров в дальний угол, это наша ошибка. В противном случае разница в счёте могла быть поменьше.
Судейство — это работа журналистов. Я анализирую игру и могу сказать, что „Рома“ просто лучше использовала голевые моменты. В первом тайме соперник осложнил нам жизнь, так как нам не хватало движения, и мы сбивались на индивидуальную игру», — приводит слова Пиоли Football Italia.