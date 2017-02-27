Рамос: Д. Алвес? Он один год любит Бразилию, потом Испанию, после этого — Италию

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слова своего коллеги из туринского «Ювентуса» Дани Алвеса, защищавшего ранее цвета «Барселоны» и «Севильи». Рамос был оскорблён болельщиками андалусского клуба, а Алвес сказал, что футболист сборной Испании не имеет права требовать уважения от поклонников «Севильи», поскольку не добился в этом клубе настолько многого, чтобы не отмечать забитые голы в её ворота или просить прощения у болельщиков за них. Кроме того, Алвес отметил, что всего за несколько дней до перехода в «Реал» Рамос поклялся в вечной любви к «Севилье».
«Алвес? Мне нечего сказать, когда такие высказывания исходят от него. Ведь он один год любит Бразилию, потом Испанию, а после этого – Италию. Чувства невозможно измерять. «Севильистом» рождаются, нравится это кому-то или нет», — цитирует Рамоса Marca.
Рамос был освистан и оскорблён нецензурными словами поклонниками «Севильи» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:3).