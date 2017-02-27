Левандовски: большая честь, когда меня сравнивают с Гердом Мюллером

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слова председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге. После того как Левандовски оформил хет-трик в домашнем матче 22-го тура Бундеслиги с «Гамбургом» (8:0), Румменигге сказал, что польский футболист уже входит в категорию таких игроков, как экс-форвард немецкого гранда Герд Мюллер.
«Сложно сравнивать разные эпохи в футболе. Но большая честь, когда меня сравнивают с таким игроком, как Герд Мюллер. Это меня очень радует, но я всегда пишу свою историю. Мне хочется делать что-то новое. То, что, возможно, другие ещё не делали», — цитирует Левандовского Bild.
Герд Мюллер защищал цвета немецкого гранда с 1964 по 1979 год. За это время он провёл за команду 538 игр и забил 477 голов. Левандовски в свою очередь сыграл в «Баварии» 132 матча и стал автором 95 голов.