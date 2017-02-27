Бауманн: у «Вердера» нет договорённости с «Баварией» насчёт Гнабри

Бременский «Вердер» не вёл переговоров с мюнхенской «Баварией» относительно полузащитника Зерге Гнабри. Об этом сообщил спортивный директор бременцев Франк Бауманн.
«У нас ещё есть некоторое время. Но мы убеждены, что сумеем уговорить футболиста остаться в нашем клубе и по окончании нынешнего сезона. У «Вердера» нет договорённости с «Баварией» насчёт Гнабри», — приводит слова Бауманна интернет-издание Sport1.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.