Клопп уверен, что игроки «Лестера» не были инициаторами отставки Раньери

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что Клаудио Раньери был уволен с поста главного тренера «Лестер Сити» исключительно по решению руководства клуба. Ранее появилась информация, что инициаторами увольнения итальянца выступили игроки, которые выказали своё недовольство руководству после поражения от «Севильи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).
«Игроки не могут иметь больше власти, чем руководство. В мои времена дела обстояли по-другому. Всё всегда зависит от руководства. Пока игроки общаются между собой, никаких проблем не возникает. Но если они начинают говорить с руководством о главном тренере, нужно держать ухо востро.
Футболисты должны иметь власть в клубе, но не в вопросе увольнения главного тренера. Но если им задали вопрос о ситуации в команде, они могли высказать своё мнение», — приводит слова Клоппа The Telegraph.