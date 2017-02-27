Иньеста: хорошо, что «Реал» замечает присутствие «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста надеется, что победы каталонской команды будут оказывать дополнительное давление на мадридский «Реал». Футболист сине-гранатовых сказал это после победы своей команды над «Атлетико» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике добились нелёгкой победы со счётом 2:1.
«Хорошо, что Реал» замечает присутствие «Барселоны». Именно это и надо делать, когда отстаёшь от соперника в турнирной таблице», — приводит слова Иньесты Marca.
В данный момент «Барселона» с 54 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на 1 очко. Однако у «сливочных» игра в запасе.