О'Нил сообщил, что не уйдёт из сборной Ирландии ради «Лестера»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил сообщил, что он не будет рассматривать предложение «Лестер Сити», так как он доволен работой в национальной команде. Ранее в СМИ сообщалось, что специалист находится в числе кандидатов на освободившийся в «Лестере» пост после ухода Клаудио Раньери. О'Нил тренировал «лис» с 1995 по 2000 год.
«Я не покину свой пост, так как получаю удовольствие от своей работы. Скоро у нас несколько важных матчей. Я не думал о том, чтобы совмещать работу в клубе и сборной», — цитирует О'Нила BBC.
На сегодня «Лестер» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 18-ю строчку, набрав 21 очко в 25 матчах. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «лисы» на выезде со счётом 1:2 проиграли «Севилье».