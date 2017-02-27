Хавбек «ПСЖ» Рабио: я открыт для предложений

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио готов сменить клубную прописку. Футболист связан контрактными обязательствами с парижанами до лета 2019 года, но не исключает, что если получит предложение от топ-клуба, то рассмотрит его.
«Мой контракт истекает в 2019 году, я пока не спешу, даже не думал об этом. Но если поступит выгодное предложение от топ-клуба, очевидно, что оно должно быть рассмотрено. Я открыт для предложений. «Реал»? Это большой клуб, но сейчас самое главное — концентрироваться на настоящем, на том, что я делаю прямо сейчас, это лучшее, что я могу сделать», — цитирует Рабио Get Football News France.
В нынешнем сезоне Адриен Рабио принял участие в 19 матчах французской Лиги 1 (13 в основном составе), забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.