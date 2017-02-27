«Терек» провёл первую в новом году тренировку в Грозном

Накануне «Терек» провёл первую в новом году тренировку на своём стадионе в Грозном. После 40 рабочих дней в Турции и Италии команда из Чеченской Республики вернулась домой, где продолжит подготовку к весенней части Премьер-Лиги.
Занятие команды посетили президент клуба Магомед Даудов и вице-президент Ибрагим Закриев. В компании с главным тренером Рашидом Рахимовым они наблюдали за тем, как футболисты сдают тесты на короткие дистанции, сообщает пресс-служба «Терека».
В 18-м туре РФПЛ грозненцы 5 марта дома сыграют против «Уфы».