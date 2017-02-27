Наставник «РБ Лейпциг» хотел бы в будущем возглавить «Баварию»

О главном тренере «РБ Лейпциг» Ральфе Хазенхюттле в последнее время в Германии говорят немало. Новичок Бундеслиги под руководством этого специалиста стал откровением сезона: по итогам 22 туров чемпионата Германии «Лейпциг» с 48 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 5 очков и опережая ближайшего преследователя в лице дортмундской «Боруссии» на 8 очков. Хазенхюттля спросили, не хочет ли он в будущем возглавить «Баварию».
«Работа в «Баварии» действительно последний уровень, которого можно достичь. Чтобы представить себя в качестве наставника такой команды, тренер должен чувствовать себя готовым к этому и ощущать в себе достаточно энергии. И ещё нужно быть кандидатом на этот пост. Так что если эти три фактора совпадут, то вопрос работы в «Баварии» всегда будет актуальным», — цитирует Хазенхюттля Sport1.